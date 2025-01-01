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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Protest held near the water tank over a two-month-long disruption in drinking water supply.

Ghazipur News: दो महीने से पेयजल आपूर्ति ठप, टंकी के पास किया प्रदर्शन

Sat, 03 Oct 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:29 AM IST
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Protest held near the water tank over a two-month-long disruption in drinking water supply.
गोरखा में पेयजलापूर्ति ठप होने पर विरोध जताते ग्रामीण- स्रोत-पाठक
खानपुर। गोरखा गांव स्थित पानी की टंकी से गदनपुर गांव में करीब दो महीने से पानी की आपूर्ति नहीं पहुंच रही है। जलापूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर शुक्रवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने पानी की टंकी के पास एकत्र होकर विरोध-प्रदर्शन किया।
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क्षेत्र पंचायत सदस्य रामानुज यादव और संतोष यादव मधुर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जल निगम के अधिकारियों से गदनपुर में तत्काल पेयजल आपूर्ति बहाल कराने की मांग की। उनका कहना था कि टंकी से पानी की आपूर्ति नहीं मिलने के कारण रोजमर्रा के काम के लिए भी पानी जुटाना मुश्किल हो रहा है। गर्मी और घरेलू जरूरतों के बीच समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। प्रदर्शन में ऊषा निषाद, मरजीना, विद्या, सुषमा, वंदना, कलावती, मुन्नी, असमा, मनीषा, ऊषा, राधा और रेखा आदि ग्रामीण मौजूद रहे।
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इस संबंध में जल निगम के जेई विजय मौर्या ने बताया कि इंजीनियर को मौके पर भेजा गया है। दो दिन में जलापूर्ति की जाएगी।
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