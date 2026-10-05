अवैध अस्पतालों के खिलाफ छापेमारी, चल रहा था बिना पंजीयन, सील; VIDEO

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दिलदारनगर नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एवं मानकों के विपरीत चल रहे अस्पतालों के खिलाफ डीएम अनुपम शुक्ला कार्रवाई का निर्देश स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को दिया था। इस क्रम में रविवार को दिलदारनगर बाजार पहुंचे एसडीएम सेवराई गजराज सिंह यादव एवं भदौरा सीएचसी डॉ. धनंजय आनंद के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने पांच अस्पतालों की जांच की। जांच के दौरान एक अस्पताल बिना किसी नाम और पंजीकरण के संचालित होता मिला, जिसे टीम ने तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।

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