फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Newly appointed SP ghazipur swings into action immediately upon taking charge

कार्यभार संभालते ही एक्शन में नवागत एसपी, VIDEO

Fri, 09 Oct 2026 08:20 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 09 Oct 2026 08:20 PM IST
Newly appointed SP ghazipur swings into action immediately upon taking charge
नवागत पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेने के साथ डायल 112 की गाड़ियों और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण कर लंबित फाइलों और जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति जानी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

गोरखपुर: चौरी चौरा में ओवरब्रिज तैयार, 50 हजार लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति

Overbridge ready in Chauri Chaura 50000 people to get relief
Gorakhpur
09 Oct 2026

मोगा के सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन

Mega PTM organized in Moga's government schools.
Chandigarh-Punjab
09 Oct 2026

कुल्लू: मंत्री राजेश धर्माणी ने सोलंग नाला में की पैराग्लाइडिंग

rajesh dharmani paragliding solang nala pre world cup
Kullu
09 Oct 2026

फतेहाबाद में गुरु सिंह सभा के 34 साल में पहली बार चुने जाएंगे पदाधिकारी

Office bearers of Guru Singh Sabha in Fatehabad to be elected for the first time in 34 years.
Fatehabad
09 Oct 2026

टोहाना में शनिचरी अमावस्या पर शनि मंदिर में तेल अभिषेक, शनिवार शाम को विशेष श्रृंगार

Oil abhishek at the Shani temple in Tohana on Shanishchari Amavasya; special adornment on Saturday evening
Fatehabad
09 Oct 2026
विज्ञापन

फतेहाबाद के टोहाना में 10 अक्टूबर से रामलीला मंचन, 42 साल पुरानी परंपरा

Ramlila performances to begin in Tohana, Fatehabad, on October 10; a 42-year-old tradition.
Fatehabad
09 Oct 2026

हांसी में कार से 1.56 करोड़ की नकदी बरामद, नकदी पर जवाब नहीं दे सके तीनों कार सवार

Cash worth ₹1.56 crore seized from a car in Hansi; the three occupants could not provide an explanation for the money.
Hisar
09 Oct 2026
विज्ञापन

रामपुर बुशहर: कांगल स्कूल में वन्यजीव जागरूकता कार्यक्रम, संरक्षण का दिया संदेश

kangl school wildlife awareness program archana first
Rampur Bushahar
09 Oct 2026

चंबा: कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर जय सिंह ने उठाए सवाल, वादाखिलाफी का लगाया आरोप

chamba bjp jai singh questions congress guarantees
Chamba
09 Oct 2026

कुल्लू: नड्डा की जनसभा की तैयारियों को लेकर कुल्लू पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल

kullu rajeev bindal jp nadda rally preparations
Kullu
09 Oct 2026

अलीगढ़ में अचानक बदला मौसम, आंधी, छाए काले बादल

अलीगढ़ में अचानक बदला मौसम, आंधी, छाए काले बादल
Aligarh
09 Oct 2026

VIDEO: संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि निंदा और तिरस्कार को भगवान की कृपा मानें

Premanand Maharaj Advises Disciples to Stay Silent and Composed Amid Criticism and Insults
Mathura
09 Oct 2026

ऊना: मंदली स्कूल में एनएसएस शिविर के चौथे दिन स्वयंसेवियों ने निकाली प्रभातफेरी

mandli school nss camp fourth day cleanliness rangoli
Una
09 Oct 2026

ऊना: आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा के 68 विद्यार्थियों ने किया शैक्षणिक भ्रमण

arya public school bangana educational tour 68 students
Una
09 Oct 2026

ऊना: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोल में विद्यार्थियों ने चलाया सफाई अभियान

bol school students cleanliness drive thana kalan
Una
09 Oct 2026

Video: 12 अक्टूबर को विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में निकलेगी चुनरी यात्रा

Video: 12 अक्टूबर को विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में निकलेगी चुनरी यात्रा
Ayodhya
09 Oct 2026

Video: अंबेडकरनगर में एनएचएम संविदा कर्मचारियों का सीएमओ कार्यालय में दूसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन

Video: अंबेडकरनगर में एनएचएम संविदा कर्मचारियों का सीएमओ कार्यालय में दूसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन
Ambedkar Nagar
09 Oct 2026

शिमला: फोरलेन टनल से भवनों में आई दरारें, प्रभावितों ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह से लगाई गुहार

shimla four lane tunnel cracks buildings anirudh singh meeting
Shimla
09 Oct 2026

शिमला: गेयटी थिएटर में 'दास्तान-ए-बचपन', दीक्षा ने सुनाई जिन की कहानी

shimla bal rangmanch mahotsav dastan e bachpan
Shimla
09 Oct 2026

मनाली के सोलंग नाला में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप का आगाज

manali solang nala paragliding accuracy pre world cup
Kullu
09 Oct 2026

शिमला: नन्हे विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

shimla little genius school annual function environment protection
Shimla
09 Oct 2026

फतेहाबाद में अनाज मंडी में धान की खरीद सुस्त, एक सप्ताह से फसल बिकने का इंतजार कर रहे किसान

Paddy procurement sluggish at Fatehabad grain market; farmers have been waiting a week to sell their crop.
Fatehabad
09 Oct 2026

चुनाव के ठीक पहले अखिलेश का अयोध्या दौरा, राम मंदिर से दूरी पर उठे सवाल

चुनाव के ठीक पहले अखिलेश का अयोध्या दौरा, राम मंदिर से दूरी पर उठे सवाल
Uttar Pradesh
09 Oct 2026

अंबेडकरनगर: दहेज का सामान लौटाने की पंचायत में विवाद, चार को पीटा

अंबेडकरनगर: दहेज का सामान लौटाने की पंचायत में विवाद, चार को पीटा
Ambedkar Nagar
09 Oct 2026

एएमयू में छात्र संघ चुनाव की घोषणा पर छात्र यासिर फहद और वीसी प्रो नईमा खातून यह बोले

एएमयू में छात्र संघ चुनाव की घोषणा पर छात्र यासिर फहद और वीसी प्रो नईमा खातून यह बोले
Aligarh
09 Oct 2026

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की घोषणा, कैंपस में जश्न

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की घोषणा, कैंपस में जश्न
Aligarh
09 Oct 2026

फतेहाबाद के रतिया में एमएसपी से कम दाम पर धान खरीदने का आरोप, किसानों ने मंडी में दिया धरना

Allegations of paddy procurement below MSP in Fatehabad's Ratia; farmers stage a protest at the mandi
Fatehabad
09 Oct 2026

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल की समीक्षा

Chief Minister Nayab Saini reviewed the Samadhan Prakoshth portal.
Chandigarh-Haryana
09 Oct 2026

फतेहाबाद में नहरों में दो सप्ताह तक पानी छोड़ने की मांग, किसानों ने किया प्रदर्शन

Farmers protest in Fatehabad, demanding the release of water into canals for two weeks.
Fatehabad
09 Oct 2026

पानीपत में 2500वां अभिग्रह महोत्सव आयोजित में जैन संत ने दिया नशा मुक्त समाज का संदेश

Jain saint delivers message of a drug-free society at the 2500th Abhigraha Mahotsav held in Panipat.
Panipat
09 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed