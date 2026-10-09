कार्यभार संभालते ही एक्शन में नवागत एसपी, VIDEO

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नवागत पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेने के साथ डायल 112 की गाड़ियों और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण कर लंबित फाइलों और जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति जानी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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