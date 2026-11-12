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गाजीपुर: दबाव में वोट डालने से रोका तो वल्नरेबल बूथ की सूची में आएगा मतदान केंद्र

किशन चौबे

Updated Thu, 12 Nov 2026 04:26 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 04:26 PM IST







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गाजीपुर में विधानसभा चुनाव-2027 के लिए वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथों की पहचान शुरू होगी। महिलाओं समेत किसी भी मतदाता को दबाव या धमकी देकर मतदान से रोकने की आशंका वाले केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ... और पढ़ें

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