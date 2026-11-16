गाजीपुर: ताड़ के पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत, जिंदगी और मौत से जूझ रहा दूसरा; गुजरात से लौटा था राजकुमार

घर लौटने की खुशी अभी पूरी तरह परिवार के बीच बिखरी भी नहीं थी कि एक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। गुजरात में रहकर सेटरिंग का काम करने वाले राजकुमार चौहान (35) की सोमवार देर शाम सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह अपने साले सोनू चौहान के साथ बाइक से कासिमाबाद की ओर जा रहे थे। मोइद्दीनपुर पुल के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ताड़ के पेड़ से टकरा गई। हादसे में राजकुमार की जान चली गई, जबकि सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

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कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गांव निवासी राजकुमार चौहान दशहरा मेले से एक दिन पहले गुजरात से घर लौटे थे। सोमवार की देर शाम वह शादियाबाद थाना क्षेत्र के मदार गांव निवासी अपने साले सोनू चौहान के साथ बाइक से कासिमाबाद की तरफ जा रहे थे। अभी वे मोइद्दीनपुर पुल के पास पहुंचे थे कि तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई। इससे पहले कि दोनों संभल पाते, बाइक सड़क किनारे खड़े ताड़ के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।