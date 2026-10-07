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ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 07 Oct 2026 04:59 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 04:59 PM IST







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दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के मटुकपुर गांव निवासी ननकू सिंह यादव की पत्नी भगवती देवी की मंगलवार की देर रात ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा रात करीब 11 बजे रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र 85 वर्ष थी। ... और पढ़ें

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