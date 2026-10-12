10 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप, एक हजार की आबादी परेशान; VIDEO

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सैदपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत जमीन संदल के रजहटी में बनी अधूरी पानी की टंकी से पिछले दस दिनों से जलापूर्ति बाधित है। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैंडपंप का पानी खारा होने के कारण ग्रामीणों को समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें।

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