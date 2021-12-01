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इसी दौरान प्यारेपुर चौराहे से पहले नहर पुलिया के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर से उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए। विज्ञापन

घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादात पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। इसी दौरान प्यारेपुर चौराहे से पहले नहर पुलिया के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर से उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए।घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादात पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है।

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बहरियाबाद। क्षेत्र के प्यारेपुर चौराहे से पहले नहर पुलिया के पास शुक्रवार की रात करीब नौ बजे ट्रैक्टर और बाइक की भीषण टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गया। दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों युवक खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी गांव के रहने वाले थे। थानाध्यक्ष वासुदेव प्रसाद ने बताया कि उचौरी गांव निवासी अखिलेश चौहान (30) और दयाशंकर (32) एक ही बाइक पर सवार होकर बहरियाबाद की तरफ से जा रहे थे।