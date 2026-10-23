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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   DM and SP inspect preparations for the Ravan Dahan event

रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों का डीएम-एसपी ने लिया जायजा;video

Fri, 23 Oct 2026 11:18 PM IST
सुभाष गुप्ता
Subhash Gupta सुभाष गुप्ता
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:18 PM IST
DM and SP inspect preparations for the Ravan Dahan event
गाजीपुर में दशहरा पर होने वाले रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने सोमवार को लंका मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने और सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में आमजन की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा।
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