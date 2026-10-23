{"_id":"6adb9de698f2f839c2054055","slug":"video-dm-and-sp-inspect-preparations-for-the-ravan-dahan-event-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों का डीएम-एसपी ने लिया जायजा;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर में दशहरा पर होने वाले रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने सोमवार को लंका मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने और सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में आमजन की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा।

... और पढ़ें