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मेहंदी प्रतियोगिता में 266 छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा; VIDEO

Mon, 14 Sep 2026 12:32 AM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:32 AM IST
266 students showcased their talent in Mehndi competition
कनिष्ठ वर्ग में अभयदीप कुमार और वरिष्ठ में रोजी बानो ने हासिल किया पहला स्थान गाजीपुर। वेलफेयर क्लब के तत्वावधान में रविवार को तुलसी सागर स्थित एक स्कूल में जनपद स्तरीय मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे 266 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता कनिष्ठ और वरिष्ठ दो वर्गों में हुई। निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए गठित तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल में नूर आफसा परवीन, शिवांगिनी कश्यप और पूनम वर्मा शामिल रहीं। संगठन के सचिव रामनाथ कुशवाहा ने परिणाम घोषित किया।
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