Ghazipur News: कोर्ट के आदेश पर नौ महीने बाद नौ लोगों पर प्राथमिकी

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आरोप है कि घटना के अगले दिन सुबह करीब छह बजे सभी आरोपी लाठी-डंडे और रॉड लेकर प्रेमचंद्र के मकान का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। गाली-गलौज करते हुए प्रेमचंद्र पर लाठी-डंडे से हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंची मां और बहन के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। इसके बाद मकान में तोड़फोड़ की गई।प्रेमचंद्र के मुताबिक, लोगों के जुटने पर आरोपी कमरे में रखे बक्से से करीब एक लाख रुपये के आभूषण और दस हजार रुपये नकदी लेकर परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने उसे सीएचसी बिरनो पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए वह 23 दिसंबर को थाने गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। छह जनवरी को एसपी डॉ. ईरज राजा को भी शिकायती पत्र दिया। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने अब प्राथमिकी दर्ज किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक पन्ने लाल यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर शनिवार देर शाम सभी नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।