Ghazipur News: औड़िहार और सिटी रेलवे स्टेशन पर 5-5 मिनट रुकेगी पूजा स्पेशल ट्रेन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:49 AM IST
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गाजीपुर। रेल प्रशासन की ओर से दशहरा, दीपावली व डाला छठ के त्योहार को स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसका ठहराव जनपद के औड़िहार व सिटी रेलवे स्टेशन पर 5-5 मिनट होगा।
गाड़ी संख्या 09465/09466 अहमदाबाद-दरभंगा-अहमदाबाद पूजा विशेष गाड़ी का संचालन अहमदाबाद से 18, 25 सितंबर, 02, 09, 16, 23, 30 अक्तूबर, 06, 13, 20 एवं 27 नवंबर को प्रत्येक शुक्रवार को तथा दरभंगा से 21, 28 सितंबर, 05, 12, 19, 26 अक्तूबर, 02, 09, 16, 23, 30 नवंबर तथा 02 दिसंबर को प्रत्येक सोमवार को जाएगा।
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि विशेष गाड़ी अहमदाबाद से रात 08.25 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन रतलाम से रात 01.30 बजे तीसरे दिन औड़िहार से रात 12.35 बजे, गाजीपुर सिटी से 01.30 बजे खुलकर आगे के लिए रवाना होगी।
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वापसी में 09466 दरभंगा-अहमदाबाद विशेष गाड़ी दरभंगा से रात 03.00 बजे प्रस्थान कर गाजीपुर सिटी से सुबह 11.15 बजे, औड़िहार से दोपहर 12.20 बजे खुलकर आगे के लिए रवाना होगी।
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गाड़ी संख्या 09465/09466 अहमदाबाद-दरभंगा-अहमदाबाद पूजा विशेष गाड़ी का संचालन अहमदाबाद से 18, 25 सितंबर, 02, 09, 16, 23, 30 अक्तूबर, 06, 13, 20 एवं 27 नवंबर को प्रत्येक शुक्रवार को तथा दरभंगा से 21, 28 सितंबर, 05, 12, 19, 26 अक्तूबर, 02, 09, 16, 23, 30 नवंबर तथा 02 दिसंबर को प्रत्येक सोमवार को जाएगा।
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पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि विशेष गाड़ी अहमदाबाद से रात 08.25 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन रतलाम से रात 01.30 बजे तीसरे दिन औड़िहार से रात 12.35 बजे, गाजीपुर सिटी से 01.30 बजे खुलकर आगे के लिए रवाना होगी।
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वापसी में 09466 दरभंगा-अहमदाबाद विशेष गाड़ी दरभंगा से रात 03.00 बजे प्रस्थान कर गाजीपुर सिटी से सुबह 11.15 बजे, औड़िहार से दोपहर 12.20 बजे खुलकर आगे के लिए रवाना होगी।