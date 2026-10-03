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गाजीपुर पहुंचा 308 पहियों वाला ट्रेलर, देखने के लिए लोगों में दिखा उत्साह
बेल्जियम से आया 161 टन वजनी बॉयलर लेकर 308 पहिये वाला वाहन शनिवार सुबह करीब छह बजे सिधौना के पास कैथी स्थित टोल प्लाजा से गाजीपुर की ओर रवाना हुआ। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन से होकर जनपद की सीमा में प्रवेश करने के बाद ट्रेलर के गुजरने को लेकर रास्ते में जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही। लोग सड़क किनारे खड़े होकर विशाल ट्रेलर को देखने के साथ मोबाइल फोन से तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए।
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