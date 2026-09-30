VIDEO: घंटाघर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर व्यापारी सेना ने नगर निगम में किया प्रदर्शन

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फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल से संबद्ध व्यापारी सेना ने शहर के ऐतिहासिक घंटाघर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर नगर निगम पहुंचकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मेघ सिंह पहलवान के नेतृत्व में व्यापारियों ने अपर नगर आयुक्त अजय कुमार को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर मांग की कि नगर निगम जनहित व ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पुराने घंटाघर के निर्माण में यदि कोर्ट का कोई स्थगन आदेश है, तो नगर निगम अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखे और निर्माण कार्य जल्द शुरू कराए। संवाद

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