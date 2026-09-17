{"_id":"6aabc4d5559630e64a0cd330","slug":"video-people-created-ruckus-and-blocked-road-over-failure-to-construct-it-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सड़क निर्माण न होने पर लोगों ने किया हंगामा, लगाया जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 स्थित बघेल कॉलोनी में सड़क निर्माण न होने पर बृहस्पतिवार को लोगों ने बंबा बाईपास रोड पर पहुंचकर जाम लगा दिया। जाम लगने से मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। हंगामे की सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह तथा थाना प्रभारी उत्तर रवि त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की और उनकी समस्या सुनी। पुलिस अधिकारियों के समझाने तथा समस्या के समाधान का भरोसा दिए जाने के बाद लोगों ने जाम खोल दिया। जाम लगा रहे क्षेत्रीय लोगों का आरोप था कि बघेल कॉलोनी में सड़क निर्माण को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। लोगों का कहना था कि कॉलोनी के कुछ हिस्सों में सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जबकि अन्य गलियों को छोड़ दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके चहेते लोगों के क्षेत्रों में सड़क बनवाई जा रही है, जबकि आम लोगों की गलियों की अनदेखी की जा रही है। लोगों ने कहा कि लंबे समय से सड़क की समस्या बनी हुई है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है तथा लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य में पारदर्शिता बरतने और सभी जरूरतमंद गलियों में सड़क बनवाने की मांग की। बंबा बाईपास रोड पर जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह और थाना प्रभारी उत्तर रवि त्यागी ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें शांत कराया। अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने सड़क से हटकर यातायात सुचारु होने दिया। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य की जांच कराने तथा यह स्पष्ट करने की मांग की कि किन गलियों में सड़क निर्माण स्वीकृत है और किन्हें निर्माण से बाहर रखा गया है। लोगों का कहना है कि यदि सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य कराए जाएं तो इस तरह के विरोध की स्थिति पैदा नहीं होगी। फिलहाल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बंबा बाईपास रोड पर लगा जाम खुल गया और यातायात सामान्य हो गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से उनकी समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की है।

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