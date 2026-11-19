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फिरोजाबाद में विधानसभा चुनाव 2027 में बवाल, अशांति के लिए अराजक तत्व सक्रिय हो गए हैं। थाना मटसैना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से अवैध रूप से तमंचे बनाने और मरम्मत करने में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 बने-अधबने तमंचे, खोखा कारतूस और शस्त्र निर्माण में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं।

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