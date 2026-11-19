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ज्योतिषाचार्य अनिता पाराशर ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे शुरू होगी और 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे समाप्त होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं। इस अवधि में विवाह समेत कई मांगलिक कार्यों पर विराम रहता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त निकलने लगते हैं। देवउठनी एकादशी पर श्रद्धालु सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान को पीले फूल, फल, पंचामृत, तुलसी दल और मिठाई अर्पित की जाती है।शाम को भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने के लिए शंख और घंटियां बजाने की परंपरा है। भजन-कीर्तन और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी किया जाता है। इस दिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप शुभ माना जाता है।देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह की भी परंपरा है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप सालिगराम के साथ कराया जाता है। तुलसी के पौधे को सजाकर मंडप बनाया जाता है और विधि-विधान से विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। तुलसी विवाह से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है।ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश प्रचेता ने बताया कि इस बार देवउठनी एकादशी के बाद विवाह के 14 शुभ मुहूर्त हैं। नवंबर में 20, 21, 25 और 26 नवंबर को विवाह के मुहूर्त पड़ेंगे। इसके बाद दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को विवाह होंगे। इन शुभ मुहूर्तों के साथ ही विवाह और अन्य मांगलिक आयोजनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।