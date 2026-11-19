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तुलनात्मक आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2022 में जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में 18.88 लाख पुरुष और 15.88 लाख महिला मतदाता पंजीकृत थीं। इसके विपरीत 9 नवंबर की स्थिति के अनुसार जारी सूची में अब 16,43,113 पुरुष और 13,63,106 महिला मतदाता ही रह गए हैं, जबकि 83 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। आंकड़ों से साफ है कि पिछले चार वर्षों में पुरुष मतदाताओं की संख्या में करीब 2.45 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या में लगभग 2.25 लाख की कमी आई है।हालांकि, 10 अप्रैल को हुए अंतिम प्रकाशन के बाद चलाए गए निरंतर पुनरीक्षण अभियान में 17,943 पुरुष और 25,940 महिला मतदाताओं का इजाफा हुआ है लेकिन यह बढ़ोतरी 2022 के आंकड़ों की भरपाई करने में नाकाफी साबित हुई है। नए युवा मतदाताओं के पंजीकरण में भी युवतियों की भागीदारी युवकों के मुकाबले कम रही है। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के नए जुड़े वोटरों में 30,132 युवक हैं, जबकि युवतियों की संख्या महज 20,625 ही है। युवा महिला मतदाताओं को जोड़ने में भी बाह (1,444 युवतियां) सबसे पीछे और एत्मादपुर (4,454 युवतियां) सबसे आगे रहा है।किसी भी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों पर महिला मतदाताओं का आंकड़ा 900 के पार नहीं पहुंच सका है। आगरा उत्तर 863 के लिंगानुपात (1,82,876 पुरुष और 1,57,852 महिलाएं) के साथ शीर्ष पर है। आगरा दक्षिण में 845 (1,51,367 पुरुष और 1,27,863 महिलाएं) और आगरा छावनी में लिंगानुपात 834 (1,85,672 पुरुष और 1,54,796 महिलाएं) है। ग्रामीण अंचल वाले विधानसभा क्षेत्रों में एत्मादपुर 843 के लिंगानुपात (2,32,225 पुरुष और 1,95,817 महिलाएं) के साथ सबसे आगे है। फतेहपुर सीकरी में 823 (1,83,502 पुरुष और 1,51,006 महिलाएं), आगरा ग्रामीण में 820 (2,09,527 पुरुष और 1,71,901 महिलाएं), फतेहाबाद में 817 (1,64,654 पुरुष और 1,34,580 महिलाएं) और खेरागढ़ में 814 (1,70,443 पुरुष और 1,38,707 महिलाएं) का अनुपात है। सबसे चिंताजनक स्थिति बाह विधानसभा क्षेत्र की है, जो 802 के लिंगानुपात (1,62,847 पुरुष और 1,30,584 महिलाएं) के साथ पूरे जिले में सबसे निचले पायदान पर है।