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VIDEO: आलोक ग्लास फैक्टरी में देर रात फटी भट्ठी, उबलता गर्म कांच निकलने से मची अफरातफरी

Dhirendra Singh

Updated Tue, 22 Sep 2026 02:00 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 02:00 PM IST







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फिरोजाबाद। थाना टूंडला क्षेत्र स्थित आलोक ग्लास फैक्टरी में सोमवार देर अचानक भट्ठी में लीकेज हो गई। भट्ठी से अत्यधिक तापमान का उबलता हुआ लाल-सुर्ख गर्म कांच तेजी से बाहर निकलने लगा। देखते ही देखते फैक्टरी परिसर में चारों तरफ गर्म कांच फैलने से कर्मचारियों और मजदूरों में अफरा-तफरी व भगदड़ मच गई। ... और पढ़ें

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