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VIDEO: फिरोजाबाद में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आगाज, मैदान में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम; जीत को लेकर जोश
फिरोजाबाद। माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को तिलक इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से पहुंची बालक और बालिका टीमों ने प्रतिभाग किया।
प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। मैदान पर खिलाड़ियों के बीच जीत को लेकर उत्साह और जोश नजर आया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को आगे की प्रतियोगिताओं के लिए चयनित किया जाएगा।
आयोजन के दौरान खेल शिक्षकों और निर्णायकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला।
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