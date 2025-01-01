Firozabad News: स्कूटी की टक्कर से हुई महिला की मौत, प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

शिकोहाबाद। घर जा रहे दंपति को स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी। इस घटना में महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। पीड़ित पति ने थाना नसीरपुर में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव सुजावलपुर निवासी रामरतन गत 27 सितंबर को अपनी पत्नी सियादेवी के साथ पैदल घर जा रहे थे। जब वह मक्खनपुर-नसीरपुर रोड पर राकेश कुमार के मकान के सामने पहुंचे। तभी एक स्कूटी सवार ने लापरवाही से स्कूटी चलाते हुए दंपति को टक्कर मार दी। इस घटना में सियादेवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। जिन्होंने आगरा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पीड़ित ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद