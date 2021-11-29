Firozabad News: दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में एक महिला की मौत

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पचोखरा। रविवार शाम पांच बजे एटा की ओर से आ रही बाइक पर नगला बीच निवासी रूमा देवी (65) अपने नाती के साथ थी। टूंडला की तरफ से आती दूसरी बाइक पर मरसेना निवासी राघवेंद्र चौहान उर्फ भूरा सवार था। सिकरारी स्थित बाबूलाल गार्डन के समीप तेज रफ्तार दोनों बाइकें आपस में टकरा गई। हादसे होते ही मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। इसमें नगला बीच निवासी रूमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार को ले जाते समय रास्ते मे ही उनकी मौत हो गई। सीओ अरुण कुमार चौरसिया ने बताया महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। दोनों बाइक को कब्जे में ले लिया है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संवाद