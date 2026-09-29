{"_id":"6abb5ddeed240e370700e1da","slug":"5-dead-in-fatehpur-blast-cylinder-or-battery-investigation-raises-several-questions-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहपुर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत, सिलिंडर या बैटरी? जांच में कई सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहपुर जिले के मलवां कस्बे में भूतल पर खाना बनाते समय रसोई गैस सिलिंडर फटने के बाद दूसरी मंजिल की आरसीसी छत भरभराकर ढहने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। मौके की स्थिति देखकर लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि नीचे हुए धमाके का असर दूसरी मंजिल की छत तक इतना ज्यादा कैसे पहुंचा। मलबा हटने के बाद मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।



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