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Farrukhabad News: खाते से 1.55 लाख निकालने में प्रबंधक सहित चार कर्मियों पर केस

Thu, 01 Oct 2026 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:31 AM IST
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Case filed against four employees including manager for withdrawing Rs 1.55 lakh from account
फर्रुखाबाद। धोखाधड़ी कर बैंक खाते से 1.55 लाख रुपये निकालने में शाखा प्रबंधक सहित चार बैंक कर्मियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पीड़ित ने जेल में बंद रहने के दौरान बैंक कर्मियों पर बचत खाते से रुपये निकालने का आरोप लगाया है।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव गुतासी निवासी अरुण कुमार गंगवार ने न्यायालय के आदेश पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौक के प्रबंधक हिमांशू वर्मा, लिपिक विकास, नितिन व कर्मचारी राजकपूर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। कहा कि उन्होंने 29 अक्तूबर 2012 को पत्नी गीता गंगवार के साथ संयुक्त बचत खाता खुलवाया था। 31 जुलाई 2023 को पत्नी की मौत हो गई। जबकि वह जिला जेल में बंद था।
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शाखा प्रबंधक व कर्मचारियों ने चार दिसंबर 2023 को उनकी बिना अनुमति धोखाधड़ी कर खाते से 59 हजार रुपये निकाल लिये। उनकी अनुपस्थिति में खाते से कई बार लेन-देन हुआ। धोखाधड़ी व षड्यंत्र के तहत आरोपियों ने एक मई 2025 को कई पासबुक में इंट्री की। आरोपियों ने उनके खाते से एक लाख 55 हजार 235.50 रुपये फर्जी तरीके से निकालकर हड़प लिए। इसकी शिकायत करने पर शाखा प्रबंधक व कर्मचारियों ने गालीगलौज कर उन्हें धमकी दी।
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चार जुआरी गिरफ्तार
फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ के मोहल्ला प्रीतम नगला में जुआ होने की सूचना पर कर्नलगंज चौकी प्रभारी मूलेंद्र सिंह ने फोर्स के साथ छापा मारा। वहां मंदिर के पास जुआ खेल रहे प्रीतम नगला निवासी आशीष, राजन नगला निवासी संदीप कुमार, रूपेश कुमार उत्तम को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।
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