Farrukhabad News: मानसिक रूप से अस्वस्थ वृद्धा काली नदी में कूदी

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गांव कटिन्ना मानिकपुर निवासी स्व. सौदान सिंह की पत्नी गीता देवी (67) सुबह घर पर चाय पीने के बाद निकलीं। काफी देर तक वापस घर न पहुंचने पर पौत्र दीपक व परिवार के सत्येंद्र ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान एक ग्रामीण ने उन्हें नदी की ओर जाते हुए देखे जाने की जानकारी दी।दीपक व सत्येंद्र काली नदी की ओर पहुंचे तो गीता देवी नदी में पतेल पकड़कर बहते हुए दिखाई दीं। दोनों उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले गीता देवी पानी के तेज बहाव में कुछ दूर जाने के बाद डूब गईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नदी किनारे तलाश शुरू कराई। कुछ देर में ही वहां भीड़ लग गई।मगरमच्छ के डर से कोई गोताखोर व ग्रामीण काली नदी में उतरने को तैयार नहीं हुए। पुलिस ने एनडीआरएफ टीम बुलाई। टीम काली नदी में दो स्टीमर से खोजबीन करती रही। टीम ने करीब 10 किमी तक वृद्धा की तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। शाम को अंधेरा हो जाने से टीम ने खोजबीन का काम बंद कर दिया।मोहम्मदाबाद कोतवाल बलराम मिश्र ने बताया कि एनडीआरएफ टीम शाम तक खोजबीन में जुटी रही लेकिन पता नहीं चल सका। शाम को अंधेरा हो जाने से तलाश बंद कर दी गई। बृहस्पतिवार सुबह से फिर तलाश शुरू कराई जाएगी।पति की मौत के बाद से थीं मानसिक रूप से परेशानपरिजन ने बताया कि गीता देवी के पति सौदान सिंह की 28 दिसंबर 2025 को मौत हो गई थी। इसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगीं। उन्हें पैरालिसिस की भी समस्या थी। गीता देवी के दो बेटे सुनील और सुधीर रोहतक में नौकरी करते हैं। घर पर दोनों की पत्नियां गीता व प्रीती बच्चों के साथ रहती हैं।