{"_id":"6ad2f6d0c1b8165e10081c31","slug":"video-accused-in-a-robbery-case-arrested-following-a-police-encounter-in-etawah-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"इटावा में पुलिस मुठभेड़ के बाद छिनैती का आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भरथना थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान छिनैती के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, अपाचे बाइक और छिनैती के 700 रुपये बरामद हुए हैं।

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