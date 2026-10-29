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VIDEO: कूड़े के ढेर पर मिलीं हेपेटाइटिस जांच किटें, स्वास्थ्य विभाग अनजान

Dhirendra Singh

Updated Thu, 29 Oct 2026 02:24 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 02:24 PM IST







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एटा। मेडिकल कॉलेज की पुरानी इमारत स्थित पोस्टमार्टम हाउस के सामने कूड़े के ढेर पर हेपेटाइटिस जांच किटें बिखरी मिलने से चिकित्सा सामग्री के रखरखाव पर सवाल उठे हैं। मामले की जानकारी के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ... और पढ़ें

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