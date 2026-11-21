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देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के रजला टोला में पुरानी रंजिश को लेकर दंपती का रास्ता रोककर मारपीट करने और घर में घुसकर हमला करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 18 नवंबर की रात हुई थी, जिसमें परिवार के सात लोग घायल हो गए थे। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडे, चाकू और ईंट-पत्थर से हमला करने के साथ दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने शुक्रवार को सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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