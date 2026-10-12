शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुंदू के खेल मैदान में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता

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शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुंदू के मैदान में आयोजित खेल प्रतियोगिता में 1 से लेकर 5 किलोमीटर और फिर 1600 मीटर का दौड़ हुआ। जिसमें मंडल से लेकर दूसरे प्रांत के भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में हरियाणा के विट्टू, देवरिया की काजल और रुद्रपुर के बोल्ट निषाद ने बाजी मारी है। इसके अलावा अन्य कई प्रतिभागी द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे।

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