देवरिया: रुद्रपुर में पहली बार हुआ भव्य डांडिया महोत्सव

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देवरिया के रुद्रपुर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर बृहस्पतिवार को पहली बार भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। नगर के एक मैरिज लॉन में रंग-बिरंगी रोशनी से सजे पंडाल में देर रात तक उत्सव की धूम रही। महोत्सव में प्रिया शर्मा और विष्णु को बेस्ट कपल का पुरस्कार दिया गया।

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