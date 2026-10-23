{"_id":"6adb30c63b62f8f5470361a5","slug":"video-newly-elected-office-bearers-of-the-collectorate-bar-association-took-the-oath-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुआ। अध्यक्ष बृजबांके तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित नारायण पांडेय और मंत्री शिवानंद त्रिपाठी समेत अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। कार्यक्रम में डीएम मधुसूदन हुल्गी मुख्य अतिथि, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी और सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी समारोह के अध्यक्ष रहे। एसपी अभिजित आर. शंकर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह का संचालन एडवोकेट हरेंद्र श्रीवास्तव ने किया।

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