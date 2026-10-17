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देवरिया: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

संदीप कुमार मिश्र

Updated Sat, 17 Oct 2026 12:02 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 12:02 PM IST







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देवरिया के खामपार थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान हरेकृष्ण यादव (22) के रूप में हुई है। ... और पढ़ें

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