भागलपुर में जयकारे के साथ दी गई देवी मां को विदाई

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क्षेत्र की दुर्गा प्रतिमाएं गाजे-बाजे के साथ बुधवार को विसर्जित की गईं। भक्तों ने नम आंखों से माता रानी की विदाई की। कस्बे सहित कुछ गांवों की प्रतिमाएं मंगलवार को ही विसर्जित कर दी गई थी। कस्बे की प्रतिमाएं कालीचरण घाट पर विसर्जित की जाती हैं। देर रात विसर्जन स्थल पर प्रशासन के लोगों के साथ फोर्स मौजूद रही।

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