देवरिया: छात्राओं को महिला सुरक्षा और मॉडल केंद्र की कार्यप्रणाली की दी जानकारी

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विजयादशमी के अवसर पर मंगलवार को सुरौली थाने में मिशन शक्ति अभियान-6.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडेय और सीओ बरहज रंजना सचान मौजूद रहीं। मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी ममता मिश्रा ने छात्राओं को मॉडल मिशन शक्ति केंद्र की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की जानकारी दी।

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