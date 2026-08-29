फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Due to the decrease in water level and the closure of the government boat, there was a scramble to board the private boat, causing trouble.

जलस्तर घटने और सरकारी नाव बंद होने कारण प्राइवेट नाव पर चढ़ने को मारामारी, सांसत

Sat, 29 Aug 2026 07:59 PM IST
संदीप कुमार मिश्र
Sandeep Kumar Mishra संदीप कुमार मिश्र
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:59 PM IST
Due to the decrease in water level and the closure of the government boat, there was a scramble to board the private boat, causing trouble.
सरयू नदी का जलस्तर कम होने के साथ ही परसियां-विशुनपुर देवार में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी का पानी घटने और सरयू तट से संचालित सरकारी नावों का संचालन बंद होने के कारण लोग खतरा मोल लेकर प्राइवेट नाव से आवागमन कर रहे हैं। शनिवार की सुबह सरयू पार नदी तट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नदी किनारे एक प्राइवेट नाव होने के कारण उसमें चढ़ने के लिये मारामारी होने लगी। किसी तरह मामला शांत हुआ। लोगों ने सरकारी नाव चलवाने की मांग किया है। क्षेत्र के परसियां-विशुनपुर देवार के अलावा मऊ, आजमगढ़, बलियां आदि जनपद के लोग जरूरत के कार्यों से सरयू नदी के रास्ते नाव से आवाजाही करते हैं। जलस्तर बढ़ने और खतरा देखते हुए प्रशासन ने सरकारी नाव से संचलन बंद करा दिया। जिससे लोग लंबी दूरी तय करते हुए आवाजाही करते हैं। वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डाल प्राइवेट नाव से आवाजाही कर रहे हैं। शनिवार को जलस्तर कम होने के कारण नदी घाट पर लोगों की भीड़ जुट गई। नदी तट पर एक ही नाव होने के कारण उसमें सवार होने के लिए लोगों में मारामारी की स्थिति बन गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

सुखबीर बादल-सीआर पाटिल की मुलाकात से अकाली-BJP गठबंधन की अटकलें तेज

सुखबीर बादल-सीआर पाटिल की मुलाकात से अकाली-BJP गठबंधन की अटकलें तेज
Chandigarh-Punjab
29 Aug 2026

खेल दिवस विशेष: चौक स्टेडियम में नहीं हैं हॉकी कोच, उभरते खिलाड़ियों ने रखी अपनी बात

खेल दिवस विशेष: चौक स्टेडियम में नहीं हैं हॉकी कोच, उभरते खिलाड़ियों ने रखी अपनी बात
Lucknow
29 Aug 2026

Video: लखनऊ के गोमती नगर में जमकर होती बारिश

Video: लखनऊ के गोमती नगर में जमकर होती बारिश
Lucknow
29 Aug 2026

रायबरेली में चाचा से विवाद में लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या

रायबरेली में चाचा से विवाद में लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या
Raebareli
29 Aug 2026

VIDEO: एटा रेलवे स्टेशन पर 175 मीटर बढ़ रहा प्लेटफॉर्म, लंबी ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

Etah Railway Station Platform to Be Extended by 175 Metres, Long Trains to Get Easier Halt
Etah
29 Aug 2026
विज्ञापन

VIDEO: मेजर ध्यानचंद जयंती पर स्टेडियम में खेलों का जोश, हॉकी-वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

National Sports Day Sparks Sporting Spirit in Mainpuri, Hockey and Volleyball Competitions Begin
Mainpuri
29 Aug 2026

मेरठ: सुदामा की भक्ति ने जीता श्रीकृष्ण का हृदय, कथा में भावविभोर हुए श्रद्धालु

Meerut: Sudama's devotion won Sri Krishna's heart; devotees were moved to emotion during the narration.
Meerut
29 Aug 2026
विज्ञापन

मेरठ: दिव्यांग बच्चों को बांधी राखी, मिठाई खिलाई

Meerut: Rakhis tied on differently-abled children; sweets fed to them.
Meerut
29 Aug 2026

Meerut: 30 अगस्त को रवि गौतम ने किया महापंचायत का ऐलान, एसपी देहात और तत्कालीन एसएसपी बर्खास्त करने की मांग

Meerut: Ravi Gautam announced a 'Mahapanchayat' for August 30, demanding the dismissal of the SP (Rural) and the then SSP.
Meerut
29 Aug 2026

झज्जर: बूथ पर पहुंचे मतदाता, दर्ज कराए दावे-आपत्तियां, अब नाम जोड़ने, विवरण दुरुस्त कराने और अपात्र नाम हटाने के लिए नागरिक कर सकेंगे आवेदन

Voters arrived at a polling booth in Jhajjar and filed claims and objections.
Jhajjar/Bahadurgarh
29 Aug 2026

बदायूं: संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप

Married woman dies under suspicious circumstances in Budaun
Budaun
29 Aug 2026

VIDEO: हनुमान अंश...कहानी लिखने में लगे 20 साल, एक वर्ष में बनी फिल्म; नीम करौरी बाबा पर बनी मूवी जानें क्यों है खास

Hanuman Ansh Aims to Inspire Youth with Devotion
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: पुलिस ने लौटाया महिला का खोया पर्स

Police Recover Woman’s Lost Purse, Return Gold and Silver Jewellery
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: बाइक खड़ी करने के विवाद में युवक पर लाठी-डंडों व रॉड से हमला

Youth Attacked With Sticks and Iron Rods Over Parking Dispute
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: ससुराल में युवक पर लाठी, डंडे एवं सरिया से हमला

Man Attacked With Sticks, Rods at In-Laws’ House Over Settlement Dispute
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: वाहन की टक्कर से बुजुर्ग किसान की मौत

Elderly Farmer Killed After Being Hit by Unknown Vehicle
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: राखी पर बहन के घर आई युवती फंदे पर लटकी

Young Woman Visiting Sister for Raksha Bandhan Found Hanging
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: भाई को राखी बांधने आई महिला का कार से पीछा, हूटर बजाकर डराता रहा पूर्व प्रेमी

Woman Visiting Parents for Raksha Bandhan Followed by Ex-Lover, Harassed With Car Horn
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: किराए पर दी थार गायब, साजिश का आरोप

Thar Rented Out Goes Missing, Owner Alleges Conspiracy
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: पूर्व रेलवे कर्मचारी के घर के ताले तोड़कर 9 लाख की चोरी

Retired Railway Employee’s House Burglarized
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: एटीएम में लिखे फर्जी नंबर पर कॉल करना पड़ा महंगा, खाते से रुपये पार

Calling Fake Number Posted at ATM Proves Costly
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: फर्जी किरायेनामे पर बिजली कनेक्शन देने में फंसे टोरेंटअधिकारी

Torrent Officials Booked Over Power Connection Issued on Fake Rent Agreement
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: मथुरा से गुर्दे के ऑपरेशन के लिए महिला को जेजे अस्पताल में कराया था भर्ती

Woman Brought From Mathura for Kidney Surgery Dies at JJ Hospital
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: हादसों ने छीने दो घरों के चिराग, रक्षाबंधन पर छूटा साथ

Road Accidents Claim Two Lives, Families Mourn on Raksha Bandhan
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: रक्षाबंधन पर इंतजाम फेल, वाहनों की लगी लंबी लाइन

Traffic Arrangements Collapse on Raksha Bandhan, Long Queues of Vehicles
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: लापता किशोरियां नोएडा में मिलीं, कंपनी में कर रही थीं काम

Missing Teen Girls Found Working at a Company in Noida
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: थाने से ट्रक चोरी होने पर पुलिस ने डाल दिया पर्दा

Truck Stolen From Outside Police Station, Cops Try to Cover Up Incident
Agra
29 Aug 2026

VIDEO: खुद के साथ फोटो भेज कॉलेज फ्रेंड ने तुड़वाई मंगनी

College Friend Sends Edited Photo, Breaks Woman’s Engagement
Agra
29 Aug 2026

Video: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह, राजनाथ सिंह हुए शामिल

Video: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह, राजनाथ सिंह हुए शामिल
Lucknow
29 Aug 2026

Video: अमर उजाला की ‘पुलिस की पाठशाला’ में छात्राओं ने दी स्वागत गीत की प्रस्तुति

Video: अमर उजाला की ‘पुलिस की पाठशाला’ में छात्राओं ने दी स्वागत गीत की प्रस्तुति
Lucknow
29 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed