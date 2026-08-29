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जलस्तर घटने और सरकारी नाव बंद होने कारण प्राइवेट नाव पर चढ़ने को मारामारी, सांसत
सरयू नदी का जलस्तर कम होने के साथ ही परसियां-विशुनपुर देवार में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी का पानी घटने और सरयू तट से संचालित सरकारी नावों का संचालन बंद होने के कारण लोग खतरा मोल लेकर प्राइवेट नाव से आवागमन कर रहे हैं। शनिवार की सुबह सरयू पार नदी तट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नदी किनारे एक प्राइवेट नाव होने के कारण उसमें चढ़ने के लिये मारामारी होने लगी। किसी तरह मामला शांत हुआ। लोगों ने सरकारी नाव चलवाने की मांग किया है।
क्षेत्र के परसियां-विशुनपुर देवार के अलावा मऊ, आजमगढ़, बलियां आदि जनपद के लोग जरूरत के कार्यों से सरयू नदी के रास्ते नाव से आवाजाही करते हैं। जलस्तर बढ़ने और खतरा देखते हुए प्रशासन ने सरकारी नाव से संचलन बंद करा दिया। जिससे लोग लंबी दूरी तय करते हुए आवाजाही करते हैं। वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डाल प्राइवेट नाव से आवाजाही कर रहे हैं। शनिवार को जलस्तर कम होने के कारण नदी घाट पर लोगों की भीड़ जुट गई। नदी तट पर एक ही नाव होने के कारण उसमें सवार होने के लिए लोगों में मारामारी की स्थिति बन गई थी।
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