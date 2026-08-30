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Deoria News: 20 दिन से बिजली गुल, 63 केवीए ट्रांसफार्मर जलने से ग्रामीण परेशान

Sun, 30 Aug 2026 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:01 AM IST
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Villagers distressed as power remains out for 20 days following 63 kVA transformer burnout.
भटनी। क्षेत्र के बभनी पांडेय गांव में करीब 20 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप है। गांव में लगा 63 केवीए का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। लंबे समय से बिजली नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है।
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जानकारी के अनुसार भटनी विकास खंड के बभनी पांडेय गांव में लगा 63 केवीए का ट्रांसफार्मर करीब 20 दिनों से फूंक गया है। ग्रामीणों ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत के बाद जिम्मेदारों से ट्रांसफार्मर बदलवाने की लगातार मांग कर रहे है। बिजली न होने से उमसभरी गर्मी में लोग परेशान है। बिजली न रहने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। गांव निवासी बृजभूषण पांडेय ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने की सूचना विद्युत निगम के शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराई जा चुकी है। साथ ही समस्या को स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया गया है। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। अवर अभियंता खुखुंदू सोनू प्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी कर जल्द समस्या समाधान कराया जाएगा।
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