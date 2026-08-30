Deoria News: युवतियों पर फब्तियां करते दो युवक धराए

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पुलिस के अनुसार, मदनपुर थाने के हनुमान इंटर कॉलेज बरांव के समीप एक युवक रास्ते में जाने वाली लड़कियों को देख अश्लील गाने गा रहा था। गश्त पर निकली पुलिस ने युवक का हरकत देख जांच किया तो युवक फब्तियां कस रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक छठ्ठू निवासी अंबेडकर वार्ड मदनपुर को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार की शाम नगर के सेमरौना चौराहे पर एक युवक आने जाने वाली लड़कियों को गंदे इशारे कर रहा था। अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने गोला वार्ड निवासी जीउत राजभर पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय भेज दिया।

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रुद्रपुर। नगर और मदनपुर के समीप अलग-अलग जगहों पर युवतियों पर फब्तियां करने वाले दो युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चालान कर दिया।