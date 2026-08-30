Deoria News: कसया डिवीजन से दो बार बाधित हुई मेन आपूर्ति, दो विद्युत उपकेंद्रों की सप्लाई हुई ठप

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कुशीनगर के कसया डिवीजन से आने वाली बिजली आपूर्ति शुक्रवार की रात को दस बार कटी। उमस भरी गर्मी में लोग बेहाल हो उठे। वहीं, शनिवार को हल्की बारिश और हवा की वजह से कसया डिवीजन से मेन आपूर्ति दिन में दो बार बाधित हुई। इसकी वजह से इमिलिया और पांडेयचक विद्युत उपकेंद्रों के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली से चलने वाले लघु उद्योग भी प्रभावित रहे। उधर, बलटिकरा चौराहा पर बिजली का पोल टूटने से रात भर सप्लाई बाधित रही। शनिवार को दूसरा पोल लगाकर देर शाम सप्लाई बहाल की गई।क्षेत्र में कहीं कोई लोकल फाल्ट नहीं था। हवा और बारिश की वजह से कसया से मेन आपूर्ति बाधित हुई थी। सप्लाई अब चल रही है। हालांकि ओवरलोड अभी बना हुआ है।इरफानुल्लाह अंसारी, अवर अभियंता इमिलिया।