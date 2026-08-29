Deoria News: स्टेशन पर लावारिस मिला 12 हजार का एलईडी लाइट स्टिक

विज्ञापन



प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल अमरनाथ स्टाफ के साथ स्टेशन पर निगरानी कर रहे थे। प्लेटफार्म नंबर 2/3 के पूर्वी एफओबी के प्रवेश द्वार के पास उत्तर तरफ काले रंग का चेन बंद पैकेट दिखाई दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और अनाउंसमेंट भी कराया गया लेकिन कोई दावेदार सामने नहीं आया। गवाहों की मौजूदगी में पैकेट खोला गया तो उसमें एलईडी लाइट स्टिक मिला। रेलवे सुरक्षा बल ने इसे कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए पोस्ट कार्यालय में जमा करा दिया।

विज्ञापन

देवरिया। रेलवे स्टेशन पर आपराधिक निगरानी के दौरान रेलवे सुरक्षा बल को शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे एक लावारिस पैकेट मिला। पैकेट खोलने पर उसमें करीब साढ़े तीन फीट लंबा सफेद और काले रंग का एलईडी लाइट स्टिक मिला। इसकी अनुमानित कीमत करीब 12 हजार रुपये आंकी गई है।