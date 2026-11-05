देवरिया: 151 दिव्यांग बच्चों ने किया कुशीनगर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण

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देवरिया जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 151 दिव्यांग बच्चों को बृहस्पतिवार को शैक्षिक भ्रमण के तहत कुशीनगर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया गया। सीडीओ राजेश कुमार सिंह और बीएसए डॉ. राम जियावन मौर्य ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चों ने रामाभार स्तूप, माथा कुंवर मंदिर, मुख्य मंदिर, थाईलैंड मंदिर और चीनी मंदिर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्हें इन स्थलों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की जानकारी दी गई।

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