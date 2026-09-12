चित्रकूट: मंदाकिनी नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, घाटों की सीढ़ियां डूबीं; श्रद्धालुओं की बढ़ी परेशानी
Chitrakoot News: लगातार हो रही बारिश के बाद मां मंदाकिनी नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। नदी का पानी घाटों की सीढ़ियों तक पहुंच गया है, जिससे कई घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं।
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जलस्तर बढ़ने से घाटों पर पूजा-पाठ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदी का पानी बढ़ने के कारण घाटों की निचली सीढ़ियां पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। कई स्थानों पर पानी घाटों के ऊपर तक पहुंच गया है। इससे श्रद्धालुओं को पूजा-पाठ और स्नान के दौरान सावधानी बरतनी पड़ रही है।
घाटों पर बढ़ी परेशानी
मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से घाट क्षेत्रों में आवागमन भी प्रभावित हुआ है। पानी भरने के कारण लोगों को घाटों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।जलस्तर बढ़ने को देखते हुए प्रशासन ने नदी और घाट क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है।
लोगों से नदी के किनारे जाने से बचने और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। प्रशासन की ओर से घाटों और नदी के आसपास की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि जलस्तर बढ़ने के दौरान नदी के पास न जाएं और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।