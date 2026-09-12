चित्रकूट: मंदाकिनी नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, घाटों की सीढ़ियां डूबीं; श्रद्धालुओं की बढ़ी परेशानी

लोगों से नदी के किनारे जाने से बचने और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। प्रशासन की ओर से घाटों और नदी के आसपास की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि जलस्तर बढ़ने के दौरान नदी के पास न जाएं और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।







