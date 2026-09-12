चित्रकूट: रामलीला भवन के सामने कमरे में भड़की आग, अंदर फंसा परिवार; हादसे में युवक की मौत, पिता-पुत्र गंभीर

बताया गया कि तीनों कमरे में रहकर कुर्सी बुनाई का काम करते थे। आग इतनी तेजी से फैली कि कमरे में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया और अंदर मौजूद तीनों लोग फंस गए।कमरे से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अंदर से चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसपी अरुण कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कमरे में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकलवाया।

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