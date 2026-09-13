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चित्रकूट: नगर परिषद में घुसा बाढ़ का पानी, धूप और पंखे के सहारे सुखाई जा रहीं फाइलें

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 13 Sep 2026 10:52 AM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 10:52 AM IST

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की बाढ़ का पानी नगर परिषद कार्यालय में घुसने से जन्म-मृत्यु और टेंडर से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें जलमग्न हो गईं। कर्मचारियों द्वारा फाइलों को छत पर धूप और कमरों में पंखे चलाकर सुखाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही पर आक्रोश व्यक्त किया है। ... और पढ़ें