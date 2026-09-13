चित्रकूट: ‘मंदाकिनी का उफान,लापरवाही की बाढ़’, नगर परिषद की फाइलें भीगीं, धूप-पंखे के सहारे सुखा रहा प्रशासन
Chitrakoot News: मंदाकिनी नदी की बाढ़ का पानी नगर परिषद कार्यालय में घुसने से जन्म-मृत्यु और टेंडर से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें जलमग्न हो गईं। कर्मचारियों द्वारा फाइलों को छत पर धूप और कमरों में पंखे चलाकर सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही पर आक्रोश व्यक्त किया है।
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चित्रकूट जिले की मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ की मार सिर्फ घरों और दुकानों पर ही नहीं, सरकारी दफ्तरों पर भी पड़ी है। नगर परिषद चित्रकूट की कई महत्वपूर्ण फाइलें बाढ़ के पानी में डूबकर खराब हो गई हैं। अब ये फाइलें सूर्य भगवान और बिजली विभाग के रहमो-करम पर हैं। बाढ़ का पानी नगर परिषद कार्यालय में भी घुस गया था, जिससे रिकॉर्ड रूम में रखी जन्म-मृत्यु, संपत्ति कर, निर्माण और टेंडर से जुड़ी फाइलें पानी में भीग गईं।
पानी उतरने के बाद अब कर्मचारियों ने इन फाइलों को कार्यालय की छत और परिसर में फैलाकर सुखाना शुरू किया है। कहीं धूप में फाइलें सुखाई जा रही हैं, तो कहीं कमरों में पंखे चलाकर उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि कई फाइलों की स्याही फैल गई है और कागज आपस में चिपक गए हैं। इससे आने वाले दिनों में लोगों के काम में दिक्कत आ सकती है।
धूप में सूख रही हैं महत्वपूर्ण फाइलें
स्थानीय लोगों ने कहा कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन प्रशासन ने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। अगर फाइलों को पहले ही ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया जाता, तो यह नुकसान नहीं होता। इससे आने वाले दिनों में लोगों को काफी दिक्कतें होंगी। फिलहाल नगर परिषद की महत्वपूर्ण फाइलें धूप में सूख रही हैं और प्रशासन भगवान भरोसे बैठा है।