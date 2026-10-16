VIDEO: पीडीडीयू जंक्शन पर पलटा ट्रेन का कोच, एनडीआरएफ ने चलाया मॉकड्रिल अभियान

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पीडीडीयू जंक्शन के यार्ड में रेलवे और एनडीआरएफ ने संयुक्त मॉकड्रिल कर ट्रेन दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा। दानापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन के कोच पलटने की स्थिति बनाकर आपातकालीन सायरन बजाया गया। करीब तीन घंटे चले अभ्यास में कटर से कोच काटकर यात्रियों को निकालने, चिकित्सा सहायता देने और राहत संसाधनों की तत्परता जांची गई।

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