ट्रक से 1200 पेटी शराब बरामद, पंजाब से बिहार ले जाने की थी तैयारी

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चंदौली जिले की बलुआ पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में गंगा नदी पर बलुआ पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। लकड़ी के बुरादे की बोरियों की आड़ में ट्रक से बिहार ले जाई जा रही करीब दो करोड़ रुपये की अंग्रेजी शराब बरामद कर ट्रक चालक सहित दो को गिरफ्तार किया है। ट्रक में कुल 1200 पेटी शराब लदी थी।

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