Chandauli News: पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, पछुआ हवा से बढ़ने लगी ठंड

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बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।पिछले चार दिनों से बारिश नहीं होने के कारण मौसम साफ रहने लगा है। दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि रात के तापमान में गिरावट के आसार हैं।इससे दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ सकता है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है। रात में बाहर निकलने वालों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ रही है।मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 27 अक्टूबर तक जिले में मौसम शुष्क रहने और बारिश की संभावना कम है। इस दौरान अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी, जबकि न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। इससे सुबह और रात में ठंड का असर बढ़ सकता है।राज्य कृषि व मौसम विभाग के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने और बारिश थमने से मौसम में बदलाव आया है। उन्होंने सुबह जल्दी निकलने और रात में यात्रा करने वालों को गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी।