Chandauli News: ससुराल में महिला को घर में घुसने से रोका, मारपीट

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महिला के अनुसार, शादी के समय उसके पति की सरकारी नौकरी नहीं लगी थी। बाद में पति की नौकरी सीआरपीएफ में लग गई। महिला का आरोप है कि इसके बाद पति का व्यवहार उसके प्रति बदल गया और दोनों के संबंधों में खटास बढ़ने लगी।महिला ने तहरीर में बताया कि 18 अक्तूबर को वह चकिया स्थित कालिका धाम कॉलोनी से अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ ढोढ़नपुर गांव स्थित ससुराल पहुंची थी। आरोप है कि वहां सास-ससुर ने घर में ताला बंद कर उसे अंदर जाने से रोक दिया।इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने गांव के दो अन्य लोगों को भी बुला लिया। महिला का आरोप है कि इसके बाद उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जमीन पर घसीटकर लात-घूंसों से मारपीट की गई। मारपीट के दौरान हाथ में दांत से काट लिया गया, जिसका निशान अभी भी मौजूद होने का दावा उसने किया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान डायल 112 की पुलिस मौके पर मौजूद थी और पुलिस के सामने भी उसके साथ मारपीट की गई। उसने थाना प्रभारी सहित उच्चाधिकारियों से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।इस संबंध में थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद