विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश मंत्री बने संदीप शर्मा;video

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न्यू महाल निवासी संदीप कुमार शर्मा को विश्व हिंदू रक्षा परिषद में उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि राष्ट्रहित और सनातन समाज के प्रति उनके कार्यों को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है। नियुक्ति अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र निर्माण के संकल्प के तहत की गई है। कहा कि संदीप शर्मा सनातन शिक्षा के अनुरूप संगठन को मजबूत करने और समाजहित में कार्य करने में योगदान देंगे। संदीप शर्मा ने बताया कि संगठन ने जिस विश्वास से मुझे दायित्व सौंपा उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। संदीप शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने पर क्षेत्र के लोगों ने हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई दी।

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