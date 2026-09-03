खेत में भैंस घुसने से मना किया तो तोड़ दिया हाथ, थाने पहुंचा तो दरोगा ने भगाया; VIDEO

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नौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चकरघटृटा में खेत में मवेशी घुसने से मना करना एक किसान को भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंगों ने लाठी-डंडे से हमला कर उसका हाथ तोड़ दिया। घायल किसान जब खून से लथपथ हालत में रिपोर्ट लिखाने थाना पहुंचा तो दरोगा ने उसे गाली देकर भगा दिया। पीड़ित जावेद पुत्र स्व. अलाउद्दीन ने बताया कि मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे वह अपने खेत में था। तभी गांव के ही कुछ लोगों की 15-20 भैंसें उसकी फसल में घुस गईं और फसल रौंदने लगीं।

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