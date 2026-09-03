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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Arm broken after objecting to buffalo entering field; Sub-Inspector shooed him away when he went to the police station

खेत में भैंस घुसने से मना किया तो तोड़ दिया हाथ, थाने पहुंचा तो दरोगा ने भगाया; VIDEO

Thu, 03 Sep 2026 07:47 PM IST
सुभाष गुप्ता
Subhash Gupta सुभाष गुप्ता
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:47 PM IST
Arm broken after objecting to buffalo entering field; Sub-Inspector shooed him away when he went to the police station
नौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चकरघटृटा में खेत में मवेशी घुसने से मना करना एक किसान को भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंगों ने लाठी-डंडे से हमला कर उसका हाथ तोड़ दिया। घायल किसान जब खून से लथपथ हालत में रिपोर्ट लिखाने थाना पहुंचा तो दरोगा ने उसे गाली देकर भगा दिया। पीड़ित जावेद पुत्र स्व. अलाउद्दीन ने बताया कि मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे वह अपने खेत में था। तभी गांव के ही कुछ लोगों की 15-20 भैंसें उसकी फसल में घुस गईं और फसल रौंदने लगीं।
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